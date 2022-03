5th Planet Games bekrefter lansering av Before Your Eyes i 2022

5th Planet Games bekrefter nå at spillet Before Your Eyes vil være tilgjengelig på mobil senere i år når det blir en del av Netflix-spillkatalogen, etter en nylig avtale mellom Skybound Game Studios og Netflix.



Before Your Eyes IP utgjorde en del av investeringsavtalen som ble signert i september 2021 mellom 5th Planet Games og Skybound Entertainment. Spillet har allerede hatt et høyt nivå av kritisk og kommersiell suksess etter lanseringen i april 2021 på Steam.

TDN Direkt