Mintra melder om millionkontrakt

Mintra Holding er tildelt en kontrakt verdt 2,5 millioner kroner for et e-læringskurs til et større lete- og produksjonsselskap i Nordsjøen, ifølge en melding mandag.

Mintra har jobbet med kunden i 10 år og har over den tiden levert over 150.000 e-læringskurs.

TDN Direkt