Inngår intensjonsavtale om kjøp av software-selskap

Huddlestock Fintech har inngått en intensjonsavtale for å kjøpe alle aksjer i F5 IT, en softwareutvikler innen fintech, proptech og IoT, for opptil 35 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Huddlestock vil betale 20 millioner kroner for aksjene. I tillegg inkluderer avtalen en potensiell earn-out på inntil 12 millioner kroner basert på visse økonomiske resultatmål over de neste tre årene.

Totalt vil selskapet betale 10.666.667 eksisterende Huddlestock Fintech-aksjer, til en pris på 3,00 kroner pr aksje.

F5 IT forventer å ha en omsetning på 17 millioner kroner i 2022 på frittstående basis. Videre vil selskapene forfølge økt omsetning og kostnadssynergier sammen.

En due diligence-prosess forventes å stenge innen fire uker.

(TDN Direkt)