Steg 160 prosent i brennhett marked – analytiker trekker i bremsen

En av grunnene til at halvledersektoren har fått medvind de siste årene er at de er en viktig komponent i elbiler.

– Sektoren gjennomgår en dramatisk endring. Vi tror at overgangen til elbiler vil gå raskere enn først ventet, sier Cowen-analytikerne i en analyse og anbefaler syv aksjer.

Nå drar imidlertid Barcalys-analytiker Blayne Curtis ned anbefalingen på chip- og mikroprosessorprodusent AMD. Hun setter kursmålet til 115 dollar fra 148 dollar. Det er 3,5 prosent lavere enn nåværende kurs.

Anders Rosenlund i SEB anbefaler selg av Nel og setter kursmålet til 10 kroner – 33 prosent lavere enn dagens kurs. SpareBank 1 Markets-analytiker Christopher Møllerløkken aksjen opp til 980 kroner fra tidligere 850. Det er 20 prosent oppside. Nå spår Eivind Garvik i Carnegie Cloudberry Clean Energy opp ytterligere 13 prosent og setter kursmålet til 21 kroner.

– Vi vil heller stå på sidelinjen til vi har mer oversikt over størrelsesorden på korreksjonene og hvordan konkurransen i markedet ser ut. Nå ser det ut til at Intel henter seg inn og ARM tar markedsandeler, sier Curtis.

– Kjernen her er hvordan AMDs vekstbane ser ut når vi kommer ut fra denne korreksjonen.

Utfordringer

Analytikeren legger til grunn usikkerhet og risiko i sluttmarkeder som PC og gaming i 2023. Spillsektoren har nytt godt av pandemien som har sørget for mye hjemmesitting.

Siden starten av 2020 har AMD-aksjen steget hele 160 prosent. Hittil i år er aksjen imidlertid ned 17 prosent etter utfordringer i verdikjeden.

– Vi ser argumentet med at antall datamaskiner pr. person eller husholdning bør øke, men vi tror ikke trenden er nok til å opprettholde markedet på disse nivåene, sier Curtis.

Barclays-analytikeren reduserer også estimatene for ADM for inneværende år og 2023 til henholdsvis 4,02 og 4,53 dollar pr. aksje. Tidligere estimater var 4,10 dollar for 2022 og 4,75 dollar for neste år.