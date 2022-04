Intel-topp Pat Gelsinger tjente 178,6 millioner dollar – 1,6 milliarder kroner – siden han ble toppsjef i februar i fjor, ifølge en SEC-melding.

Det er hele 1.711 ganger så mye som gjennomsnittsarbeideren i Intel.

Quantafuel rapporterte om Proof of Concept mandag, men Nordea Markets-analytiker Elliot Jones lar seg ikke imponere. John Fredriksens Golden Ocean spås opp tross et utfordrende marked. Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets er ute med ny sektoroppdatering på oljeaksjer.

I 2020 tjente tidligere Intel-topp Bob Swan 217 ganger så mye som gjennomsnittsarbeideren – bare en åttendedel av det Gelsinger hever i dag. Rundt 80 prosent av Gelsingers kompensasjon var aksjer.

Landeplage

Det er imidlertid ikke bare Intel som betaler toppsjefene godt. Apple-topp Tim Cook tjente 1.447 ganger så mye som snittarbeideren i 2021.

Aksjonærene i Apple godkjente betalingen til tross for at rådgivere advarte mot det. Intel-aksjonærene skal stemme over godtgjørelsen til Gelsinger på generalforsamlingen 12. mai.

Gelsinger har lansert en storstilt snuoperasjon i Intel og ønsker å ta selskapet tilbake til gammel storhet. Selskapet var verdens største chipprodusent, men har nå blitt tatt igjen av Taiwan Semiconductor Manufacturing.

I fjor steg aksjen 6,8 prosent, mens den i år har falt 17 prosent som følge av vanskeligheter i verdikjeden og økt konkurranse.

Godtgjørelsen for 2021 inkluderte en engangsutbetaling på 110 millioner dollar for det han kunne tilby selskapet av ekspertise. Rundt halvparten av dette var bonus han hadde gitt avkall på i forrige selskap, ifølge SEC-innmeldingen.