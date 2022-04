Sikri Holding har inngått en bindende avtale med den svenske staten om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Metria AB.



Metria ble dannet i 2011 av den svenske kartmyndigheten og har nærmere 250 ansatte fordelt på 20 lokasjoner i Sverige. Selskapet opererer innen forretningsområdene Geoinformation and Planning & Surveying, hver med komplette produkt- og tjenestetilbud.



Den avtale selskapsverdien er 650 millioner svenske kroner pr 31. desember 2021, mens kjøpsprisen vil være 724,3 millioner svenske kroner. Transaksjonen vil sluttføres 1. april og finansieringen er sikret fra en blanding av eksisterende midler og nye midler fra bankfinansiering.



Etter oppkjøpet av Metria vurderer Sikri Holding en overføring av noteringssted fra Euronext Growth til Oslo Børs. Selskapet forventer at den påtenkte overføringen vil bidra til økt synlighet og bedre likviditet gjennom tilgang til et større investorunivers.



Sikri Holding har engasjert ABG Sundal Collier, Arctic Securities og Sparebank 1 Markets som rådgivere i forhold til den potensielle overføringen. Med forbehold om rådende markedsforhold og relevante godkjenninger fra Oslo Børs og Finanstilsynet, forventer selskapet at overføringen vil være gjennomført innen utgangen av tredje kvartal 2022.

(TDN Direkt)