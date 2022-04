Teknologiselskapet Cognite kunne før sommeren i fjor feire gjennombruddet som enhjørning, som første bedrift i Norge.

Etter å ha hentet 150 millioner dollar til i en emisjon fra venturefondet TCV bikket verdsettelsen av selskapet nemlig over den symbolske grensen på en milliard dollar.

Under ett år senere er det klart at det nå blir endringer i toppen. Gründer og konsernsjef John Markus Lervik trer nemlig til side og går over i jobben som strategidirektør.

Han skal også bistå Aker i andre teknologisatsinger.

Inn kommer Girish Rishi, som er hentet fra USA der han frem til februar var konsernsjef for teknologiselskapet Blue Yonder – et selskap som lager løsninger for styring av verdi- og leveransekjeder.

Han har tidligere bakgrunn fra Tyco, Motorola og Symbol Technologies.

Trives aller best som gründer

– Vi vokser veldig raskt og mulighetene ute i verden vokser veldig raskt. Vi begynner å bli et stort selskap og ganske komplekst. Det er den ene siden av dette. På den andre siden ser vi også store muligheter i USA. For å vokse til det neste nivået mener jeg vi må få inn en amerikaner, ikke bare for å lykkes i USA, men også i verden, sier John Markus Lervik om hvorfor han ønsker å tre til side.

– Dette gjør også at jeg kan bruke tiden min mer fokusert på de tingene jeg er mest opptatt av, og forhåpentligvis ganske god på, og det er forretningsutvikling, strategiske allianser og strategi, fortsetter han.

– Handler dette om at du føler deg mer som en utvikler og gründer enn en toppleder?

– Ja, det handler nok om at jeg føler meg mer hjemme der, sier Lervik.

Aker-sjef og styreleder i Cognite, Øyvind Eriksen, bekrefter også at Lervik helt siden starten i 2016 har hatt et ønske om å lede selskapet i en gitt periode.

Vil ha industrien på nett

John Markus Lervik slo seg opp på Fast Search and Transfer og har lenge fulgt digitaliseringen innenfor konsumrettede bruksområder. I de siste årene har det vært industri han har vært fokusert på.