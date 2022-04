Astrocast vil noteres i Paris

Astrocast vil nå noteres på Euronext Growth i Paris i løpet av året, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet skriver i meldingen at de skal skyte opp flere satellitter for å innfri sitt mål om å ha 20 satellitter i bane innen utgangen av året, og 40 satellitter innen utgangen av 2023.

For å finansiere dette, samt trappe opp kommersielle aktiviteter, ønsker Astrocast en Paris-notering i tillegg til å fortsatt være notert ved Euronext Growth i Oslo.

– Vi er veldig spente på å gå inn i neste fase av vår strategiske plan. Å skaffe ytterligere kapital vil gjøre oss i stand til å akselerere satellittoppskytinger, fremme kommersialisering av våre eksisterende moduler og fullføre lanseringen av vårt proprietære chipsett, sier Astrocast-sjef Fabien Jordan, i en kommentar.

Han påpeker at Frankrike er et ledende land innen romfartsområdet i Europa, og trekker frem at Astrocast har etablert bånd med store industrielle aktører som Airbus og CEA-Leti.

– Noteringen på Euronext Growth Paris er et viktig skritt for å konsolidere vårt historiske forhold til den franske og europeiske luftfartsindustrien, sier Jordan.