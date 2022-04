Kutter kursmål på tungvekter

Berenberg nedjusterer nå sitt kursmål på Schibsted fra 245 til 215 kroner pr. aksje, melder TDN Direkt.

Samtidig gjentar investeringsbanken en hold-anbefaling.

Krig og inflasjon

Berenberg mener ifølge nyhetsbyrået at gitt den pågående konflikten i Ukraina og inflasjonspress i en større sammenheng, tror de utsiktene for første kvartal og 2022 totalt sett har blitt svakere for Schibsted, spesielt for News Media-segmentet.

Investeringsbanken tror vil vedvare gjennom året, og forventer at det vil gi en lavere EBITDA for segmentet gjennom hele 2022 og videre.

Kursmålet er basert på en kurs på Adevinta-aksjen på 77,20 kroner.

Investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning, Gaute Eie, sier tirsdag til Finansavisen at de prøver å holde seg unna selskaper som ikke klarer å holde inflasjonen unna kundene sine.

– Vi er mest nervøse for teknologi, og kan da trekke frem Schibsted og Adevinta. Vi tror at estimatene på Adevinta er for høye, og Schibsted følger som regel Adevinta, sier Eie.

Kjøpsanbefaling

Barclays har derimot en kjøpsanbefaling på Schibsted.

De kutter nå imidlertid sitt kursmål fra 415 til 390, men ser dermed likevel fortsatt en betydelig oppside.

Barclays kutter samtidig kursmålet på Adevinta fra 125 til 115 kroner.

Gir seg

Fredag ble det kjent at Ole Jacob Sunde gir seg som styreleder etter 22 år i Schibsted-styret.

Han går av på ved selskapets ordinære generalforsamling, som avholdes 4. mai.

Nominasjon til den nye styrelederen vil bli offentliggjort av norminasjonskomiteen i innkallingen til generalforsamlingen.