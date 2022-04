Forventer ny iPhone Software

Apple annonserte tirsdag at deres årlige konferanse for utviklere, WWDC, vil gå avholdes 6. til 10.juni.

Første dagen av konferansen vil selskapet avholde et arrangement med nylanseringer. Vanligvis pleier administrerende direktør for Apple, Tim Cook, å presentere nye modeller for iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV og Mac programvare den første dagen av WWDC, i følge CNBC.

Siden 2020 har Apple arrangert WWDC virtuelt. Også i år vil konferansen bli streamet på Apple's nettside.

I år er det programvaren, som trolig får navnet iOS16, som blir lansert. Programvaren som blir avslørt på WWDC pleier å bli distribuert i betaformat gjennom sommeren før de blir bredt lansert samtidig med nye iPhone-modeller på høsten.

WWDC er i utgangspunktet rettet mot Apple sine programvareutviklere som bygger apper for selskapets plattformer. Derfor er store deler av konferansen dedikert til økter der utviklere kan få veiledning og tips fra ansatte i Apple om hvordan de kan lage apper bedre tilpasset Apple sin programvare, i følge CNBC.

For første gang vil også offentligheten får en sniktitt på de nye funksjonene i programvaren Apple vil gjøre tilgjengelig til høsten.

Apple vil også trolig annonsere en high-end Mac pro desktop maskin. Det ble antydet under selskapets forrige lanseringsarrangement i mars at en slik maskin ville bli annonsert i fremtiden, skriver CNBC.