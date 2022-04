Lavere gjentakende inntekter – justerer vekstplan og guiding

Pexip økte gjentagende årlige abonnementsinntekter (ARR) med 21 prosent på årsbasis til 105,6 millioner dollar i første kvartal 2022. Sekvensielt i første kvartal ble imidlertid ARR redusert med 0,8 millioner dollar, påvirket av vanlig sesongvariasjon som bremset nysalg og endringer i prismodell med en strategisk partner.

Justert for endringer i prismodellen med denne kunden var ARR opp 1,2 millioner dollar sekvensielt i kvartalet. Pexip venter å returnere til sekvensiell ARR-vekst i andre kvartal og videre, og målsetter å være lønnsom på EBITDA-nivå i fjerde kvartal 2022 og helåret 2023. En oppdatert vekstplan og mål vil bli presentert senere i år, fremgår det.

Gjentakende inntekter fra eksisterende kunder (net retention rate) var på 95 prosent på årsbasis i første kvartal, inkludert churn på 9,2 prosent på årsbasis.

Pexip skriver at selskapet er skuffet over prestasjonen i første kvartal og ser at nåværende vekstrate er under der den måtte være for nå det eksisterende målet på 300 millioner dollar i ARR innen utgangen av 2024.

«Vi er trygge på at vi kommer tilbake til ARR-vekst i andre kvartal og utover, innser vi at vi har mindre synlighet på timingen for 300 millioner dollar da målet ble satt i 2020 (..) Som en konsekvens vil vi tilpasse vår vekstplan og mål i henhold til dette og sette i gang tiltak for å akselerere tilbake til lønnsomhet (..) Vi har en veldig solid balanse og den tilpassende vekstplanen med tidligere lønnsomhet vil innebære lavere investeringer enn tidligere forventet», kommenterer midlertidig administrerende direktør og finansdirektør Øystein Hem i Pexip.

TDN Direkt