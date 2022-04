Otovo tar over EDEA

Styret i Otovo kunngjør torsdag en fusjonsplan med European Distributed Energy Assets Holding (EDEA), hvor Otovo allerede har en eierandel på 88,43 prosent.

For å optimere eierstrukturen til EDEA, og for å redusere ekstra rapportering og driftskostnader, har styret i Otovo og EDEA i fellesskap utarbeidet en fusjonsplan for fusjonen mellom selskapene, der Otovo vil være den overtakende enheten. Fusjonen vil bli fullført ved oppløsning av EDEA og ved overføring av alle EDEA eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Otovo.

Som vederlag vil aksjonærene i EDEA, med unntak av Otovo, motta 1,7 nye aksjer i Otovo for hver aksje eid i EDEA. Fusjonen vil resultere i en aksjekapitalforhøyelse i Otovo på 12.660,70 kroner, ved utstedelse av nær 1,3 millioner nye aksjer.

TDN Direkt