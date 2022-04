Podcast vokser i et forrykende tempo og generer store inntekter for mediehusene rundt om i verden. Her i Norge troner NRKs Oppdatert, Aftenspostens Forklart og NRKs Lørdagsrådet på podtoppen denne uken med flere hundretusen avspillinger.

Med ABBA-legende Björn Ulvaeus på laget jakter nå svenske PodX med å finne de beste kreatørene å investere i innen podcastindustrien i Norge.

Selskapet ønsker å bli en ledende internasjonal innholdsaktør innen podcastproduksjon.

– Vi vil tidlig være med i podcastindustrien hvor vi ser muligheter i et marked som vokser eksplosivt raskt. Det finnes mange dyktige innholdskreatører med stort potensial for kommersiell utvikling, sier Johan Lagerlöf, Head og Investment hos Pophouse.



PodX planlegger å kjøpe seg inn i selskaper i mange land og dra nytte av fordelene å drive stort gir. Per i dag har selskapet en ledelse i Stockholm samt agenter og samarbeidspartnere i Europa og i Latin-Amerika.

– Vi vil hjelpe podcastkreatører med å utvikle seg og vokse. Det finnes mange talenter i bransjen, men mange mangler ressurser for å realisere sine drømmer. PodX skal være aktive eiere å tilby finansiering, forretningsutvikling, internasjonalisering og kommersialisering, sier Staffan Rosell, adm. direktør i PodX.

Svenskene har allerede dialog med spennende aktører, ifølge pressemeldingen. Oppkjøperen ser også potensial i Latin-Amerika, India og Afrika.