Lego satser i metaverset

Epic Games har allerede skissert ambisiøse planer for metaverset, og torsdag kunngjorde selskapet bak megasuksessen Fortnite at den hadde til hensikt å bygge en del av den sammen med lego.

Epic og Lego Group har inngått et langsiktig partnerskap for med mål om å «forme fremtiden til metaverset» ved å skape en digital opplevelse der barn kan leke trygt på nettet.

Partene har foreløpig ikke gått detaljert inn på hva prosjektet vil innebære.

– Lego har fengslet fantasien til barn og voksne gjennom kreativ lek i nesten et århundre, og vi er glade for å komme sammen for å bygge et rom i metaverset som er morsomt, underholdende og laget for barn og familier, sier grunnlegger og administrerende direktør Tim Sweeney i Epic Games i en pressemelding.



– Barn liker å leke i både den digitale og den fysiske verden, og beveger seg sømløst mellom de to. Vi tror det er et stort potensial for dem til å utvikle livslange ferdigheter som kreativitet, samarbeid og kommunikasjon gjennom digitale opplevelser, sier Lego-sjef Niels B. Christiansen i meldingen.