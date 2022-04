Styret i EcoOnline Holding har gitt ledelsen fullmakt til å utføre en strategisk gjennomgang «for ytterligere å øke aksjonærverdiene», går det frem av en børsmelding torsdag.

Et bredt utvalg av muligheter vil bli undersøkt, men det er ifølge meldingen ingen garanti for at beslutninger som tas vil munne ut i en transaksjon.

Selskapet som leverer miljø-, helse- og sikkerhetsprogramvare ble i slutten av mars gjenstand for en salgsanbefaling da Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen tok opp dekning med kursmål 12 kroner.

IT-selskapet gikk på børs i slutten av mars i fjor på kurser rundt 23 kroner. Etter å ha ligget opp mot 25 kroner gjennom mye av sommeren og høsten i fjor startet en kraftig nedtur, og torsdag sluttet aksjen på 13,40 kroner etter en nedgang på 0,7 prosent.