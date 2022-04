Simplifai, et datterselskap av Elop, har inngått en avtale med Foreningen DGI Byen i Danmark, samt inngått en samarbeidsavtale med Knowit Solutions, fremgår det av en børsmelding fredag.

Gjennom distribusjonspartnerskapsavtalen med Knowit Solutions, har Simplifai signert kunden Foreningen DGI Byen, et hotell og event-senter i København, som betjener rundt 1 million kunder årlig.

- Det danske markedet representerer et stort potensial for Simplifai, og flere avtaler kommer. Vi er for tiden i sluttfasen med å sikre oss to store konsulentpartnere innen finans- og forsikringssektoren og offentlig sektor i det danske markedet, kommenterer administrerende direktør Bård Myrstad i Simplifai.