Valgkomitéen i Norbit foreslår at Magnus Reitan erstatter Tom Solberg som styremedlem og at Christina Hallin erstatter Marit Collin som styremedlem, går det frem av en børsmelding.

Videre foreslås det at styreleder Finn Haugan gjenvelges til sitt verv for en periode på to år.

(TDN Direkt)