Kjempemarked åpner seg for Xplora

XPLORA

Xplora Technologies har inngått en forhandleravtale og blitt en godkjent leverandør hos Walmart for det amerikanske markedet, går det frem av en børsmelding mandag.

– Vi er veldig glade for å kunngjøre vårt første store amerikanske detaljhandelspartnerskap. Samarbeidet med Walmart, verdens største forhandler med opptil 100 millioner unike månedlige besøkende på Walmart.com, er en annen viktig milepæl for Xplora. Å sikre Walmart som forhandler av våre smartklokker er et viktig steg i vår go-to-market-strategi for det amerikanske markedet, sier toppsjef Sten Kirkbak i en kommentar.

(TDN Direkt)