Fjordkraft inngår avtale med Elop og Simplifai

Simplifai, et datterselskap av Elop, har inngått en avtale med Fjordkraft for selskapets Emailbot-løsninger, for å håndtere og svare på bedriftskundenes e-posthenvendelser. Simplifai skal levere sin løsning som underleverandør til det nordiske IT-konsulentfirmaet Knowit.

I henhold til Simplifais standard SaaS-modell vil Fjordkraft Bedrift betale Simplifai en ikke-oppgitt månedlig avgift for bruk av Emailbot-løsningen.

TDN Direkt