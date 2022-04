Elon Musk vil kjøpe hele Twitter

Elon Musk har lagt inn et bud på Twitter på 54,20 dollar pr. aksje, melder Bloomberg News.

Det verdsetter selskapet til 43 milliarder dollar, tilsvarende 376,6 milliarder kroner.

«Jeg investerte i Twitter fordi jeg tror på dets potensial til å være en plattformen for ytringsfrihet over hele verden, og jeg tror ytringsfrihet er et samfunnsmessig imperativ for et fungerende demokrati», skriver Musk i en uttalelse knyttet til kunngjøringen sendt til det amerikanske finanstilsynet.

Twitter-aksjen er i øyeblikket opp over 10 prosent i førhandelen.

Premie

Musk gikk først inn i Twitter 31. januar i år. Budet hans representerer nå en premie på 54 prosent over sluttkursen dagen før, og 38 prosent over kursen dagen før det ble offentlig kjent at milliardæren hadde investert i selskapet.

Han skriver videre i sin kunngjøring at han mener Twitter må bli et privat selskap, og at det ikke vil trives eller tjene sitt samfunnsimperativ i sin nåværende form.

«Dette er mitt beste og endelige tilbud, og hvis det ikke blir akseptert må jeg revurdere min posisjon som aksjonær. Twitter har et ekstraordinært potensial», skriver Musk.

Milliardæren er en av Twitters mest profilerte brukere, og har på @elonmusk over 80 millioner følgere.

Søksmål

Onsdag ble det kjent at Twitter-aksjonær Marc Bain Rasella har saksøkt Musk fordi han mener milliardæren rapporterte aksjekjøpet i Twitter for sent.

Søksmålet ble levert til Manhattans føderale domstol tirsdag, med påstand om at Musk har brutt aksjehandelsloven i USA ved å ikke ha meldt om kjøpet av minst 5 prosent av aksjene i selskapet senest 24. mars.

Kjøpet ble først meldt 4. april, etter at Musk hadde kommet over en eierandel på 9 prosent.

Da Musk avslørte aksjekjøpet på Twitter smalt aksjen opp 27 prosent fra slutt 1. april på 44,91 dollar.