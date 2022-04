Forvalter: Tre fantastiske tech-aksjer alle burde eie

Senior porteføljeforvalter i Ordian Capital, Sid Choraria, mener Apple, Microsoft og Google-mor Alphabet er «fantastiske aksjer» som alle investorer burde eie, skriver CNBC.

Veteranen Choraria er selv mest kjent for å løfte frem det da relativt ukjente 135 år gamle japanske selskapet Kobayashi Pharmaceutical, og tiltrekke seg oppmerksomheten til investorlegenden Warren Buffett i prosessen.

Nå er det imidlertid teknologiaksjer han har øynene rettet mot, og forvalteren trekker ifølge CNBC særlig frem Microsoft, som han mener er «en av de store blant de store», med betydelig fri kontantstrøm og en sterk historie med oppkjøp.

– Microsofts adm. direktør Satya Nadella har vært en fenomenal kapitalallokator, sier Choraria, med henvisning til selskapets oppkjøp av LinkedIn for rundt 26 milliarder dollar i 2016.

– Det oppkjøpet var et kupp, sier han, og trekker frem at LinkedIn i 2021 for første gang bikket en omsetning på 10 milliarder dollar.

Meta-potensial

I tillegg til de tre førstnevnte aksjene, mener Choraria at også Facebook-mor Meta, som han selv imidlertid foreløpig ikke eier, er en aksje verdt å følge med på.

«Dette er et flott selskap som genererer mye penger. Det betyr at de kommer til å ha mange alternativer. Det har også en adm. direktør hvis rykte er på spill, men leverer gode oppkjøp. Jeg vil ikke utelukke ham, sier Choraria til CNBC.