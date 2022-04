Medieovervåkningsselskapet er tirsdag ettermiddag ned 2,3 prosent til 12,95 kroner. Dermed fortsetter kursfallet i aksjen som så langt i år er halvert på børs.

Fallet skjer etter at selskapet kunne vise til at de årlige gjentagende inntektene (ARR) økte med 20 prosent i første kvartal i år, til 453 millioner dollar.



– Vi er tilfredse med starten på året, hvor vi opprettholder de sterke vekstratene fra slutten av 2021, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Alexandra S. Bjertnæs. Hun fortsetter:

– Fjerde kvartal ga oss et godt driv inn i 2022 og vi er glade for at det har fortsatt gjennom første kvartal, som historisk har noe lavere etterspørsel og vekst.

Tidligere tirsdag var kursen notert nede i 12,71 kroner. Meltwater-aksjen hadde da aldri blitt handlet lavere etter selskapets inntreden på børs i desember 2020.

Gjentar mål

Meltwater opplyser videre at de kommuniserte målene for i år går i henhold til planen. Selskapet har tidligere uttalt et ARR-mål på rundt 550 millioner dollar, med en justert EBITDA-margin på 6–7 prosent og positiv kontantstrøm.

«Det har følgelig vært utfordringer på grunn av den utfordrende geopolitiske situasjonen og nye nedstengninger i Kina, men ingen av dem påvirker våre forventninger og mål for 2022», skriver selskapet.

Pareto Securities-analytikerne Fridtjof Semb Fredricsson og Kristoffer Hagevik har en kjøpsanbefaling på Meltwater-aksjen. De mener selskapet leverte som ventet.

«Tar man til grunn at flere andre SaaS-selskaper (programvare som tjeneste, red. anm) har lagt frem oppdateringer under forventningene, og at Meltwater sammen med andre teknologiaksjer har falt på børsen i år, anser vi dette som en positiv ARR-oppdatering», heter det i en fersk rapport.