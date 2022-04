Twitter har kommet i spill etter at Elon Musk i forrige uke bød 43 milliarder dollar, tilsvarende 54,20 dollar pr. aksje. Personer med kjennskap til saken opplyser nå til Wall Street Journal at Apollo Global Management, et av verdens største private equity-selskaper, vurderer å delta i et bud.

Apollo oppgis å kunne støtte Musk eller andre budgivere, som private equity-selskapet Thoma Bravo, med egenkapital eller gjeld. Ifølge Wall Street Journals kilder har Apollo også vurdert et potensielt samarbeid med et av sine porteføljeselskaper Yahoo, men det er ingen garanti for at Twitter vil være mottakelig for dette – eller andre avtaler.

Twitter oppgis å skulle avslå Musks bud i løpet av de neste dagene, og kan eksempelvis komme med signaler om dette når resultatene for første kvartal legges frem 28. april.

Giftpille

Avisen understreker at det heller ikke er noen garanti for at et private equity-selskap vil legge inn bud på hele eller deler av Twitter, eller at det blir noen avtale overhodet – med Musk eller andre.

Twitter-styret skaffet fredag en såkalt «giftpille» som vil gjøre det vanskelig for Musk å øke sin eierandel over 15 prosent. «Giftpillen», som gjelder ett år frem, gir andre aksjonærer rett til å kjøpe aksjer til rabatterte kurser om den ivrig tvitrende Tesla-gründeren skulle komme seg over 15 prosents eierandel.

New York-baserte Apollo har for øvrig en forvaltningskapital på rundt 500 milliarder dollar, og kjøper selskaper på tvers av flere sektorer – inklusive media og forsikring.