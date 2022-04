SpareBank 1 Markets torpederer kursmålet på AutoStore

SpareBank 1 Markets kutter kursmålet på AutoStore fra 45 til 28 kroner, og gjentar ifølge TDN Direkt sin nøytralanbefaling på aksjen. Det tilsvarer en reduksjon i kursmålet på rundt 38 prosent.

Analytikerne forventer en sekvensiell reduksjon i selskapets ordreinngang i første kvartal 2022. Årsaken til det er blant annet prisøkninger i desember, som sannsynligvis medførte økte bestillinger i fjerde kvartal. SpareBank 1 Markets mener også at høyere varekostnader og begrensede skalaeffekter vil bidra til å senke EBITDA-marginen ytterligere fra fjerde kvartal.

I analysen understrekes det at aksjekursen bør reflektere risikoen for økt tilbudsforstyrrelse, en «vent-og-se»-tilnærming blant forhandlere og en langsiktig risiko for ny konkurranse.

Folketrygdfondet har kjøpt seg opp

I påsken skrev Finansavisen at Folketrygdfondet har gått fra 7,5 millioner aksjer i AutoStore til 36,2 millioner aksjer i løpet av to måneder. Fondet har klatret fra en 17. plass på aksjonærlisten til en 10. plass, og eide på det tidspunktet aksjer til en verdi av 930 millioner kroner.

Største aksjonær, Softbank, står oppført med 38,33 prosent av aksjene – det samme antallet som i februar. Også aksjene til AutoStore-sjef Karl Johan Lier og gründer Jakob Hatteland er uendret siden da.

Investtech advarte mot kursfall før påske

Rett før påske advarte Geir Linløkken i Investtech mot kursfall i AutoStore, samtidig som aksjen ble omsatt på nivåer litt over 29 kroner.

«Aksjen er veldig sårbar for svekkede vekstprognoser, forsinkelser og økt kapitalbehov», sa Linløkken i et intervju med Finansavisen 8. april.

Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 24,28 kroner, ned 6,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 83,2 milliarder kroner.