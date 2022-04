Kriseguiding – aksjen krakker i førhandelen

Strømmegigant Netflix presenterte sine kvartalstall etter Wall Street stengte i går og det var alt annet en lystig lesning.

Hele 200.000 abonnenter ble borte i løpet av årets tre første måneder, etter nedstengningen i Russland der 700.000 abonnenter ble borte på et blunk.

De tre neste månedene ventes også å bli svake. Selskapet tror ytterligere 2 millioner abonnenter vil forsvinne innen juni og tar nå dramatiske grep for å redde det synkende skipet.

Selskapet vurderer nå å tilby en lavere priset reklamefinansiert versjon av sitt abonnement, som betyr at du må se reklame før du skal se neste episode av Bridgerton eller Anatomy of a Scandal.

– De som har fulgt Netflix vet at jeg har vært imot den kompleksiteten reklame bringer med seg, og er en stor tilhenger av hvor enkelt et abonnement fungerer. Men jeg er en større tilhenger av at kunden skal ha mulighet til å velge, sier Reed Hastings, adm. direktør i Netflix, i forbindelse med presentasjonen.



Skylder på kundene

Hovedutfordringen til Netflix er at konkurransen i strømmeuniverset tilspisser seg med store aktører som HBO MAX, Disney+, Apple TV+ og Amazon Prime.

I tillegg peker selskapet på at det at mange deler passordet sitt med venner tar et hogg av inntektene. Selskapet har 222 millioner betalende husholdninger verden over, men estimerer selv at ytterligere 100 millioner har tilgang til strømmetjenesten gjennom andres konto.

– Passorddeling var ikke en høy prioritet da selskapet vokste raskt, sier Hastings, men understreker at det nå er under utvikling.



Inntektsveksten har bremset voldsomt opp og steg med 10 prosent til 7,87 milliarder dollar mot estimerte 7,93 milliarder dollar.

Aksjen faller i skrivende stund 26 prosent i førhandelen på Wall Street og er med det ned nesten 60 prosent hittil i år når markedet åpner senere i dag.