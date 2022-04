Netflix falt 38,5 prosent til 214,41 dollar i tidlig handel på Nasdaq onsdag. I løpet av noen minutter forsvant dermed aksjonærverdier for knappe 61 milliarder dollar, tilsvarende 535 milliarder kroner.

61 milliarder dollar er imidlertid langt fra nok til å komme på topp 10 over de største verdifallene for et børsnotert selskap.

Ifølge Investopedia er det Meta som har den litt ulykksalige rekorden, med et verdifall på 232 milliarder dollar den 3. februar i år. Til dagens dollarkurs tilsvarer det 2.044 milliarder kroner. Uten sammenligning for øvrig tilsvarer det også 48 prosent av den samlede verdien av alle selskapene på Oslo Børs. Fallet kom etter at selskapet la frem skuffende tall for fjerde kvartal 2021.

Apple innehar andre plassen, med 182 milliarder dollar fra 3. september 2020, etter heftig gevinstsikring i tech-aksjer. Fallet kom også etter at aksjen i løpet av de foregående fem månedene hadde steget 80 prosent. 22. desember var fallet hentet inn igjen.

Microsoft har tredje plassen med 178 milliarder dollar, fra 16. mars 2020 (coronakrakket).

Apple har også tiende plassen, med et verdifall på 116 milliarder dollar, etter nyheten om at selskapet i desember utsatte den planlagte tilbakevendingen til kontorene i februar i år.