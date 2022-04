Sikret 28 millioner i USA

Q-Free er tildelt en Software-as-a-Service-kontrakt (Saas) i USA verdt 28 millioner kroner, opplyser selskapet torsdag.

Kontrakten kommer på toppen av en eksisterende avtale for trafikkstyringssystemer (ATMS) i USA. Utvidelsen omfatter skytjenester for selskapets OpenTMS-løsning, i første omgang for en periode fra april 2022 til juni 2023. Den kan imidlertid bli forlenget med flere år, påpeker Q-Free.

«Avtalen gir oss en fin og stabil månedlig kontantstrøm», heter det i en kommentar fra avtroppende Q-Free-sjef Håkon Volldal.