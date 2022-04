BOOM I BILLETTSALGET: – I år styrer vi mot et samlet betalingsvolum på over én milliard kroner. Det er cirka en dobling fra 2019, sier adm. direktør Carl-Erik Michalsen Moberg (t.h.) i TicketCo. Han sikter mot en TicketCo-omsetning på 50-60 millioner i 2022. Her sammen med Sam Jones (t.v.) i TicketCos største kunde, britiske Junkyard Golf Club, og teknologidirektør Kjetil Sørtun i TicketCo. Foto: Anders Johansen