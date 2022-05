Netflix-aksjen krakket på Wall Street etter forrige ukes kvartalsrapport som viste at selskapet mistet abonnenter for første gang på ti år.

Nå skriver Washington Post at Netflix vil tilby 50 mobilspill for iOS og Android innen utgangen av 2022, og viser til en kilde med innsyn i selskapets planer.

– Deres ville inntog i gaming er en indikasjon på at Netflix må se forbi videostrømming for å holde i gang sin virksomhet, sier Joos van Dreunen, foreleser innen gaming og næringsliv ved New York University.

Gjort tre oppkjøp

Netflix har har hentet flere nøkkelansatte fra Riot Games og Electronic Arts til sin gaming-virksomhet som for tiden jobber med en tilpasning av Exploding Kittens, et kortspill basert på russisk rulett. Selskapet har ifølge avisen også planer om å lage en filmversjon av spillet.

Netflix lanserte sine to første mobilspill i august 2021, begge basert på Stranger Things. Senere inngikk strømmegiganten en avtale med RocketRide Games – og kjøpte spillprodusenten Night School. Netflix har kjøpt ytterligere to produsenter, hvorav én er finske Next Games.

Ifølge Washington Post sikter Netflix mot å skape en gaming-virksomhet som skaper synergier mellom hva folk ser på og hva de spiller, men fokus er enn så lenge på mobilspill.