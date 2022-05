Meglergigant spår tredobling

Stephen Ju i Credit Suisse har sterk tro på tech-aksjer til tross for den utfordrende situasjonen markedet er i.

Den teknologiorienterte indeksen Nasdaq illustrerer hvor vanskelig markedet er med et fall på 17 prosent hittil i år. De kommende ukene er viktige for tech-gigantene ettersom flere av dem rapporterer tall for første kvartal.

First impact-forvalter Ole André Hagen om prisingen på grønne norske aksjer og Tesla.

Unik mulighet

Credit Suisse har dekning på Snap og beskriver selskapet som «en aktør det ikke finnes mange av som gir tilgang til en ettertraktet ung demografi», ifølge CNBC.

Meglerhuset peker også på det selskapet gjør i AR-markedet. I fjor annonserte Snap oppkjøp av WaveOptics til 500 millioner dollar – 4,5 milliarder kroner.

Snap-aksjen har falt etter skuffende første kvartal i det som var et «utfordrende kvartal» ifølge konsernsjefen, men økte daglige brukere mer enn ventet.

Snap-aksjen endte i 29,91 dollar etter gårsdagens handel og Credit Suisse-analytiker Ju har kursmål på 88 dollar på aksjen, hvilket impliserer at en tredobling er en mulighet.

Raskest voksende

Mobilspillselskapet AppLovin er neste mulighet på Jus liste. Selskapet anbefales kjøpt fordi det lager spill i det raskest voksende spillsegmentet i verden – mobilspill. Credit Suisse venter at antall spillere vil øke fra mindre enn 200 millioner til over 6 milliarder gjennom sammenkoblede skjermer. Hvor lang tid det vil ta sier ikke Ju noe om.

Kursmålet er satt til 112 dollar – 172 prosent over gårsdagens sluttkurs.

Cathie Woods techfond Ark Invest er ute med en ny Tesla-analyse der hun skriver at aksjen skal stå i 4.600 dollar innen 2026. Det er 340 prosent over dagens kurs.

Gigantene

Meta rapporterer tall onsdag og får kursmål på 272 dollar. Det gir nær 50 prosent oppside.

Unity Software anbefales kjøpt ettersom nettbutikker kommer til å ville ha flere 3D-modeller av produktene sine, ifølge Credit Suisse. Analytikerne mener det er et markant potensial utenfor gaming for selskapet. Kursmålet på 180 dollar gir en oppside på 140 prosent.

Amazon presenterer tall torsdag. Forrige kvartal endte med økning av inntektene på hele 40 prosent. Skytjenestene trekkes frem som positivt. Kursmålet på 4.100 dollar gir en oppside på 40 prosent.

Alphabet legger frem tall i dag tirsdag. Selskapet vil dra nytte av at små- og mellomstore selskaper vil bruke nettsider for annonser i større grad fremover. Kursmål på 3.450 dollar gir oppside på over 40 prosent også her.