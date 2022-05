SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 15.00

Aker Carbon Capture landet inntekter på 144 millioner kroner i første kvartal, mot 63 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på minus 61 millioner kroner, og underskuddet økte dermed fra 23 millioner kroner i første kvartal 2021.

Sammenlignet med fjerde kvartal steg inntektene fra 130 millioner kroner, mens underskuddet ble krympet fra 66 millioner kroner.

Inntektene ble i hovedsak drevet av prosjektene Norcem Brevik, Twence Just Catch og BP Net Zero Teesside. Videre har selskapet en testkampanje gående i Polen, mens over 12 pre-FEED (front end engineering & design, red. anm.) og mulighetsstudier også bidro i perioden.

– Caset bare sterkere

Aker Carbon Capture understreker at overskuddet ennå ikke er bokført for prosjektene Norcem Brevik og Twence Just Catch, og forklarer dette med at overskudd ikke bokføres før kostnadene i et prosjekt kan estimeres med høy grad av sikkerhet.

– Et stigende antall industriselskaper vil redusere sine utslipp og etablere bærekraftige forretningsmodeller. CCUS (carbon capture, usage & storage, red. anm.) kan bidra til å muliggjøre disse klimaambisjonene. Den siste IPCC-rapporten slo nok en gang fast at CCUS fortsatt er en sentral klimastrategi. Ytterligere støttet av høye CO2-priser, gjør dette business-caset for karbonfangst bare sterkere, sier toppsjef Valborg Lundegaard i en kommentar.

Alle prosjekter i rute

Ifølge rapporten er fremdriften i Brevik- og Twence-prosjektene som planlagt. I førstnevnte er alle kjøpsordre plassert, og det viktigste installasjonsarbeidet vil finne sted i 2023. I sistnevnte vil driften ved anlegget i Hengelo starte ved utgangen av 2023.

I Net Zero Teesside-prosjektet, der Aker Carbon Capture er teknologipartner til et konsortium bestående av Aker Solutions, Siemens Energy og Doosan Babcock, ble en FEED-kontrakt startet opp i løpet av første kvartal.

Prosjektet skal munne ut i et anlegg med en kapasitet på fangst av 2 millioner tonn CO2 årlig.