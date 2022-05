Kraftig vekst for Nordic Semiconductor

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Nordic Semiconductor fikk en omsetning på 183,1 millioner dollar i årets første kvartal, opp 29 prosent fra 143,2 millioner dollar fra året før. På forhånd hadde selskapet anslått inntekter på 170-190 millioner dollar i kvartalet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 54,7 millioner dollar, kraftig opp fra 24,9 millioner dollar i første kvartal for ett år siden.

Nordic Semiconductor 1. kvartal (Mill. USD) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 183,1 143,2 Driftsresultat 44,7 15,7 Ordrebok 1.537,2 802,6 Resultat etter skatt 33,7 13,5

Komponenttrøbbel

Selskapet opplyser at etterspørselen har vært betydelig over det Nordic har vært i stand til å levere det siste året, og selskapet har jobbet med kunder for å justere ordrevolumene for å bedre matche leveringsevnene med tilgangen på wafers.

Som et resultat er ordreboken redusert fra 1.687 til 1.537 millioner dollar ved utgangen av året, og ytterligere justeringer kreves med mindre tilgangen på wafers bedrer seg.

– Gitt begrensningene av wafers, er inntektsutviklingen vår bestemt av tilbud og ikke etterspørsel, og utviklingen i ordreboken er på nåværende tidspunkt ingen god indikator på etterspørselen eller inntektsforventningene på kort sikt. Vi har kunder som ønsker å plassere store ordre for både i år og neste år, men er motvillige med mindre vi kan bekrefte en punktlig levering, kommenterer konsernsjef Svenn-Tore Larsen.

Ser høyere omsetning

Resultatet etter skatt endte på 33,7 millioner dollar, opp fra 13,5 millioner dollar for ett år siden.

For andre kvartal venter halvlederselskapet en omsetning på mellom 190 og 210 millioner dollar, med bruttomarginer på over 54 prosent for andre kvartal og helåret 2022.

Nordic skriver i rapporten at det fortsatt ser sterke vekstmuligheter langt forbi 2023 og opprettholder målet om en årlig inntektsvekst på minst 25 prosent i perioden 2023-2026.

Selskapet venter videre en høyere allokering av wafers i andre halvår. Nordic står fortsatt ved å bli et selskap med en omsetning på 1 milliard dollar i 2023.