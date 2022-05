Kraftig inntektsvekst

StrongPoint fikk en omsetning på 301 millioner kroner i første kvartal, opp 21 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Topplinjeveksten er ekstremt til tross for ufordelaktig valutakurser og komponentmangel. Hadde det ikke vært for de utfordringene hadde veksten vært på 30 prosent, sier konsernsjef Jacob Tveraabak i StrongPoint.

Retailteknologiselskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 12 millioner kroner, mot 14 millioner kroner året før.

– Etterspørsen etter retailteknologi og StrongPoints løsninger fortsetter å være sterk. Første kvartal viser at løsninger for butikkproduktivitet er høy og utfordrende komponenttilgang holder tilbake enda større vekst. Bak kulissene er netthandelstilbudet vårt kontinuerlig forbedret med maskinvare- og programvareforbedringer, samt betydelig opptrappingsinvesteringer i salgs- og markedsføringsressurser, sier konsernsjefen i en børsmelding.

StrongPoint (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 300,7 249,3 EBITDA 11,5 13,6 Resultat før skatt 3,5 8,6 Resultat etter skatt 3,2 8,3



Snuoperasjon i Spania

Ifølge Tveraabak har StrongPoint gjort en snuoperasjon i Spania, hvor selskapet har slitt lenge med svak lønnsomhet.

– Jeg er glad for å informere at topplinjeveksten der var på mer enn 50 prosent med nær break-even resultater i første kvartal. Fremtiden er fortsatt lovende og jeg er trygg på suksess i vår fremtid. Nå som flere og flere retailere oppdager løsningene våre er jeg optimistisk for at vi skal nå våre strategiske ambisjoner for 2025, sier han.

I 2025 er målet til StrongPoint en omsetning på 2,5 milliarder kroner og EBITDA-marginer på mellom 13 og 15 prosent.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15