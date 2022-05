Resultatet ble halvert i Zalaris

Zalaris fikk et justert driftsresultat på 14,9 millioner kroner i første kvartal 2022, sammenlignet med 13,8 millioner kroner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Omsetningen i perioden ble 210 millioner kroner, mot 193 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt ble på 11 millioner kroner, ned fra 21,5 millioner kroner året før.

Zalaris er godt posisjonert for fremtidig inntektsvekst, etter å ha signert rekordmange nye langtidskontrakter i løpet av 2021, og «det høye aktivitetsnivået har fortsatt inn i 2022», skriver selskapet fredag.

– Vi har en pipeline og mulighetsrom som fortsetter å støtte organiske vekstambisjoner som overstiger 10 prosent og vil drive effektivitetstiltak for å levere på våre EBIT-mål på 10 prosent. I tillegg er Zalaris godt kapitalisert for å fortsette utforske M&A for å vokse, øke geografisk dekning og legge til egen IP for å dekke «white space» i våre egne løsninger, sier konsernsjef Hans-Petter Mellerud.

TDN Direkt