The Future Group er historien om et konsept som lot TV-seere interagere mens programmet gikk «live». Med på satsingen var det et fullspekket stjernelag bestående av blant annet Kjell Inge Røkke, Johan H. Andresen, Arne Blystad og John Fredriksen.

Selv om pengene fosset ut av The Future Group, ble selskapet priset til opp mot 5 milliarder kroner i 2017. Året etterpå var fasiten teknisk konkurs etter underskudd på 100 millioner kroner i 2016, nær 300 millioner i 2017 og nye 100 millioner i 2018.

– Ferd kastet kortene veldig tidlig når de fant ut at gründerne ikke leverte det de lovet. Sammen med Geveran (John Fredriksen. red.anm.) løftet vi dem ut og la en ny strategi om å endre selskapet til å drive med software. I den prosessen sa også Geveran takk og farvel, sier styreleder og storaksjonær Morten Angelil.

Han eier i dag i underkant av 90 prosent av gamle The Future Group, som har byttet navn til Pixotope Technologies.

– Jeg hadde ikke lyst til å kaste kortene midt oppi en strategiendring. For Geverans del (John Fredriksen) del skjønner jeg godt valget deres. Det var mye styr og utgjorde lite penger for dem. sier Angelil.

– Har gitt resultater

Pixotope Technologies ble spunnet av teknologien til The Future Group, og handler om å levere en softwareplattform for virtuell produksjon. Det innebærer å levere høykvalitets videoproduksjon med sanntids fotorealistisk grafikk.

Medieteknologiselskapet har store TV-selskaper som ABC, NBC, Fox, SVT og NRK på kundelisten. Det har også vært involvert i en rekke profilerte produksjoner, som The Weather Channel sine «Explainers», Eurovision Song Contest, samt fire år på rad med Superbowl.

– Strategiendringen vi gjorde har gitt resultater. Fra 2019 til 2020 ble omsetningen nesten tredoblet, og fortsatte den sterke veksten i fjor. Spesielt i siste halvdel av 2021 investerte vi ganske kraftig i salg og markedsføring, sier daglig leder Marcus Brodersen.

KASTET KORTENE: John Fredriksen fikk nok av The Future Group. Foto: NTB

Skal omsette for 450 mill.

I 2022 venter Pixotope Technologies å omsette for over 10 millioner dollar, tilsvarende over 90 millioner kroner.

– Vi kommer til å tape litt penger i første halvår, og gå i pluss i andre halvår. På helårsbasis vil 2022-regnskapet vise sorte tall, og run-rate på fjerde kvartal vil være veldig bra, sier Angelil.

– Hva er vekstambisjonene?

– Vi har et mål eller en visjon om å nå 50 millioner dollar i 2025, sier han.