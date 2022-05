Bloomberg har nylig avdekket at den populære strømmeplattformen Twitch nå vurderer å kutte i inntektene til personene som har gjort plattformen stor, nemlig innholdsprodusentene.

Så langt har hovedinntektene til innholdsprodusentene på plattformen kommet fra abonnementinntekter. Av disse går 30 prosent direkte til plattformen, mens innholdsprodusentene får 70 prosent. Nå vurderer selskapet å kutte andelen til 50.

Ifølge Bloomberg, tar selskapet grep for å øke inntjeningen. Twitch hevder på den annen side at endringen gjøres for å belønne innholdsprodusentene til å kjøre flere reklamer istedenfor å belage seg på abonnementsinntekter.

I hardt vær

Nyheten har ikke falt i smak hos hverken innholdsprodusentene eller seerne, og det er ikke første gangen selskapet har møtt motstand den seneste tiden.

Ifølge Bloomberg, blør selskapet ansatte. I 2021 sluttet rundt 300 ansatte grunnet misnøye med Twitch' strategiske retning, og frem til mars 2022 sluttet ytterligere 60 ansatte av samme grunn.

GAMING: Det er gaming som er mest populært på Twitch. Her fra et e-sport stevne i Frankrike. Foto: SYLVAIN THOMAS

Det er imidlertid ikke bare dårlige nyheter for innholdsprodusentene. Ifølge kilder Bloomberg har snakket med, vurderer selskapet å gi slipp på de strenge eksklusivitetsreglene som pr. i dag hindrer dem i å streame på andre plattformer.

Det kan gi flere muligheter til å tjene penger utover Twitch.