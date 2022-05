Telenor, Cognite og Aker etablerer et cybersikkerhetsselskapet Omny, går det frem av en børsmelding mandag.

Selskapet vil fylle et tomrom i cybersikkerhetsmarkedet hvor det er et stort udekket behov for programvare som forhindrer cyberangrep og sikrer virksomheters drift, heter det.

Målet er å bygge et norsk programvareselskap som vil være en global aktør innen operasjonell industriell sikkerhet.

Omny skal utvikle programvare som bidrar til å sikre industrielle operatører og kritisk infrastruktur, som olje- og gassprodusenter, energileverandører, offentlig sektoraktører og sykehus.

Selskapet vil lansere et kommersielt produkt på det norske markedet i 2023 via Telenors salgsorganisasjon. Målet er å lansere produktet internasjonalt i 2024, opplyses det.

Sigve Brekke og Øyvind Eriksen kommer inn i styret i selskapet, og rekrutteringsprosess for en administrerende direktør er igangsatt.

Telenor vil eie 50 prosent, Aker 44,2 prosent og Cognite 5,8 prosent av selskapet. Transaksjonen ventes godkjent i løpet av andre kvartal 2022.

Omny vil lanseres med 15 ansatte, men det planlegges en betydelig ekspandering i selskapets første leveår, opplyses det.

(TDN Direkt)