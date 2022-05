Kutter kursmål i «sensitive» Zalaris

Arctic Securities senker kursmålet for Zalaris fra 70 til 60 kroner og gjentar kjøpsanbefaling, går det frem av en oppdatering mandag.

Arctic skriver at førstekvartalsrapporten var skuffende på kostnadssiden og at det er noe lav visibilitet for andre kvartal. Meglerhuset har oppjustert kostnadsestimatene, og bemerker at sensitiviteten er høy gitt de relativt lave marginene.

Zalaris faller rundt 3 prosent til 43 kroner på Oslo Børs mandag formiddag, og Arctic ser dermed en oppside på nesten 40 prosent fra dagens nivåer.

(TDN Direkt)