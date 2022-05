Amerikanerne er spente på hvordan det politiske ordskiftet i USA blir når Elon Musk overtar Twitter, men Asia kan bli hans største utfordring, melder Bloomberg.

Med over halvparten av verdens befolkning er Asia Twitters største vekstmulighet, men leverer Musk på løftet om å fjerne sensuren vil han ifølge nyhetsbyrået møte en mengde forvirrende reguleringer, forvaltet av i noen tilfeller autoritære stater med horder av førstegangs internett-brukere.

Ifølge årsrapporten for 2021 har Twitter 179 millioner inntektsgivende daglige aktive brukere internasjonalt (utenfor USA), men bare 38 millioner i USA.

«Make or break»?

Som et børsnotert selskap har Twitter gjentatte ganger understreket etterlevelse av lokale reguleringer, men å navigere gjennom denne jungelen blir Musks ansvar når han tar det av børs.

– Asia har «make or break»-potensial for nye Twitter. Det vil avhenge av hans tilnærming, og om han kan utruste Twitter for sine mål om ytringsfrihet, sier JJ Rose, en bidragsyter til den australske tenketanken Lowy Institute, til Bloomberg.

Twitter er forbudt i Kina, men landet vil likevel kreve mye av Musks oppmerksomhet. Amazon-gründer Jeff Bezos var etter Twitters godkjennelse av Musk-budet raskt ute og antydet at Kina kan komme i posisjon til å påvirke Twitter så snart handelen fullføres.

Bezos viste til Musks bånd til Kina, gjennom kjempefabrikken Tesla åpnet i Shanghai i 2018. Elbilprodusenten er veldig avhengig av at kinesiske selskaper leverer materialer som inngår i Tesla-bilenes batterier.

Musks tøffeste test?

Musk vil ifølge nyhetsbyrået ganske sikkert merke press fra Beijing, implisitt eller eksplisitt, mot å finjustere Twitter-policy i tråd med deres ønsker. Det kanskje mest presserende spørsmålet blir hvordan Twitter håndterer Kinas forsøk på å spre propaganda globalt.

– En av de tøffeste testene for Musks uttalte forpliktelse til å utvide ytringsfriheten på Twitter ligger i hvorvidt han motstår press fra Beijing for å hvitvaske kritikk og kinesiske utfordringer på plattformen, sier Suzanne Nossel, leder av non-profit lobbygruppen PEN America.

– Uansett hvilke endringer Musk gjør på plattformen i ytringsfrihetens navn, risikerer disse å bli trykket ned av vekten av en kinesisk hånd som kontrollerer det Musk med rette har kalt «et globalt torg», legger hun til.

Representanter for Twitter og Musk returnerte ikke Bloombergs henvendelser i saken.