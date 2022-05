Resultatløft for Mintra

MINTR

Mintra endte i første kvartal opp med en EBITDA på 17,3 millioner kroner, opp fra 10,4 millioner i samme periode i fjor.

På bunnlinjen satt selskapet igjen med 9,7 millioner kroner, sammenlignet med 0,8 millioner i første kvartal 2021.

– Vi er glade for å kunne rapportere at det positive momentumet i siste kvartal i fjor har fortsatt i 2022. Den sterke salgspipelinen materialiserer seg, og som et resultat har vi signert flere viktige kontrakter i første kvartal, sier Mintra-sjef Kevin Short i en kommentar.

Selskapets ordreinntekter endte på 41 millioner kroner, opp 17 prosent fra 35 millioner i tilsvarende periode i fjor. Totalt var selskapets inntekter i perioden på 62 millioner kroner.

