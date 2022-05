Resultatfall for Schibsted

Onsdag var det Schibsteds tur til å legge frem kvartalstall og på forhånd var det ventet et utfordrende kvartal. Fasit viste et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 480 millioner kroner.

Til sammenligning var EBITDA-resultatet på 594 millioner kroner i samme periode i fjor, mens analytikerne ventet et underliggende driftsresultat på 521 millioner kroner, ifølge TDN.

Omsetningen endte på 3.648 millioner kroner, etter en oppgang på 7 prosent sammenlignet med i fjor. På forhånd ventet tallknuserne en topplinje på 3.676 millioner kroner.

Helt nederst i regnskapet viste et tap på 13,4 milliarder kroner, noe som skyldes kursfall i Adevinta.

– Etter et rekordsterkt 2021 er jeg glad for å kunne rapportere en god fremgang innenfor flere av våre strategiske nøkkelområder, som bidrar til en underliggende inntektsvekst på 7 prosent i første kvartal. EBITDA-nedgangen er hovedsakelig drevet av høyere investeringer i år som er et klart valg da vi er sikre på at dette vil sette oss i enda bedre posisjon, sikre vekst og øke verdien over tid, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i børsmeldingen.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted ønsker å redusere eksponeringen mot Adevinta.

Sterk vekst

Nordic Marketplaces, herunder Finn.no og Blocket, ga et EBITDA-bidrag på 443 millioner kroner, mens forventningen var på 420 millioner kroner. Topplinjen var på 1.171 millioner kroner, mot analytikernes estimat på 1.097 millioner kroner.

– Forretningsområdet leverte nok et eksepsjonelt kvartal med inntektsvekst på 35 prosent sammenlignet med fjoråret og en EBITDA-økning på 392 millioner kroner. Resultatene ble drevet av sterk vekst på tvers av alle nøkkelvertikaler, nor som gir en underliggende inntektsvekst på 19 prosent, sier Skogen Lund, og fortsetter:

– I likhet med tidligere kvartaler var jobbvertikalen hoveddriveren for de sterke resultatene i Norge, og den var også tilfredsstillende i Sverige og Finland. Etter to kvartal med nedgang for eiendom i Norge økte inntektene med 13 prosent i første kvartal, takket være en økning i gjennomsnittlig inntekt pr. annonse som følge av nye produkttilbud. Resultatene i Sverige og Danmark er fortsatt påvirket av bilforsyningen, men vi ser på dette som et midlertidig problem.

Schibsted (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 3.648 3.401 EBITDA 480 594 Resultat før skatt −13.391 294 Resultat etter skatt −13.436 −279

Svakt i media

Medievirksomheten skuffet og hadde en EBITDA på 81 millioner kroner. Her var forventingen 120 millioner kroner.

– News Media fikk en betydelig høyere trafikk etter at krigen i Ukraina kom, som fungerer som en påminnelse om viktigheten av nyheter generelt. Inntektene fortsatte å utvikle seg godt med en underliggende inntektsvekst på 5 prosent primært drevet av digital annonsering og digitale abonnementer. I likhet med forrige kvartal og som forventet økte kostnadene som følge av innholdsinvesteringer og betydelig høyere papirpriser, sier konsernsjefen.

Det førte til at EBITDA-marginen falt fra 11 til 5 prosent.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00