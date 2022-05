Kahoot leverte på guiding

Ettersom Kahoot ikke hadde kommunisert tall på forhånd til markedet slik det pleier, var det knyttet spenning til selskapets førstekvartalsrapport onsdag.

Fasiten for kvartalet ble fakturerte inntekter på 34 millioner dollar inkludert Clever, som var på linje med selskapets guiding om fakturerte inntekter på 34 til 35 millioner dollar i kvartalet.

Kahoot fikk god drahjelp av Clever i kvartalet, som bidro med 9,5 millioner dollar til omsetningen.

Det tilsvarer en vekst på 78 prosent år over år, mens ARR (årlige gjentagende inntekter red. anm.) doblet seg til 138 millioner dollar sammenlignet med samme kvartal foregående år.

– Det ble et solid første kvartal, og Kahoot-teamet fortsetter å levere. Til tross for ekstraordinære markedsomstendigheter så vi positivt momentum, spesielt i siste del av kvartalet, med robust vekst i omsetningen samt betalende abonnenter, sier konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot i forbindelse med resultatfremleggelsen.

Selv om Kahoot leverte som kommunisert endte kvartalet i minus, med et negativt driftsresultat på 1 million dollar, og et resultat etter skatt på minus 1,2 millioner.

Kahoot (Mill. dollar) 1.kv/22 1.kv/21 Driftsinntekter 34 16 Driftsresultat −1 −3 Resultat før skatt −1,7 −3,5 Resultat etter skatt −1,2 −3,3



Ser fortsatt mot USA

Kahoot har tidligere kommunisert at det utforsker mulighetene for en sekundær børsnotering i USA, hvor selskapet har uttrykt at man vil konkludere dette innen utgangen av første kvartal.

I rapporten onsdag skriver selskapet at det har gjort unna den første vurderingen, og besluttet at det vil fortsette å ut forske forberedelser for en slik notering i USA.

I andre kvartal venter Kahoot fakturerte inntekter på over 36 millioner dollar tilsvarende en vekst år over år på 75 prosent. Selskapet fastholder målet for 2022 med fakturerte inntekter på over 190 millioner dollar med bokførte inntekter på over 155 millioner dollar.

Det langsiktige målet for 2025 med fakturerte inntekter på over 500 millioner dollar fastholdes.

Ser nedgang i ikke-betalende kunder

Kahoot hadde 1.170.000 betalende abonnenter over alle plattformer i kvartalet, noe som tilsvarer en organisk økning på 60.000 fra foregående kvartal, hvor om lag 40.000 kommer fra Kahoot-plattformen.

Antall aktive kontoer på Kahoot-plattformen økte med seks prosent til 29,9 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Til tross for økningen skriver selskapet i rapporten at det ser en nedgang etter pandemien i ikke-betalende kunder, etter forårets høyder.