Elop vil selge for 140 millioner

Elop har mottatt et bud for Simlipfai tilsvarende en selskapsverdi (EV) på 140 millioner kroner og har intensjon om å selge, opplyses det i en børsmelding.

50 millioner av endelig kjøpesum skal utgjøre en selgerkreditt fra Elop, som skal gjøres opp av kjøper 30 måneder fra gjennomføring av transaksjonen.

Tilbudet er fremmet av et konsortium bestående av Simplifai-gründerne og støttet av en gruppe finansielle investorer representert ved Patrik Egeland.

Styreleder og administrerende direktør i Elop, Øivind Horpestad, er også en del av konsortiet, og har derfor trukket seg tilbake fra Elop-styrets evaluerings- og beslutningsprosess knyttet til den potensielle transaksjonen.

– Vi mener dette er et attraktivt tilbud som nøyaktig gjenspeiler de underliggende verdiene i selskapet. Etter hvert som utviklingen av Elop-teknologien har utviklet seg, er Elop nå mindre avhengig av Simplifai. Å sikre verdien gjennom et salg av Simplifai vil være til stor fordel for Elop og dets aksjonærer, sier Elop-styremedlem Kristian Lundkvist.

Transaksjonen vil tillate Elop å fullt ut finansiere kapitalbehovet inntil selskapet er kontantpositivt fra driften, samtidig som det opprettholder sitt nære samarbeid med Simplifai med hensyn til programvareutvikling, heter det.

(TDN Direkt)