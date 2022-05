Ansatte ved en Applebutikk i Towson, Maryland i USA har sendt et brev til selskapets øverste leder Tim Cook hvor de informerer om at de skal fagorganisere seg, skriver Washington Post.

De ansatte vil blant annet ha større medbestemmelsesrett i sikkerhet tilknyttet Covid-19, planlegging av arbeidslister og lønn.

Tredjemann ut

Dette er den tredje Applebutikken som hittil har meldt seg inn for et fagforeningsutvalg. Førstemann ut var en Applebutikk i Atlanta hvor de samlet inn underskrifter fra 70 prosent av de ansatte.

Atlanta-butikken skal holde en formell avstemning om organiseringen 4. juni.

Representanter for butikken i Towson sier de har brukt et års tid på å samle støtte i koordinasjon med the International Association of Machinists and Aerospace Workers. Butikken i Towson fikk 65 prosent av de ansatte til å skrive under på begjæringen, i følge representanter for butikken.

Medvind

USA har i løpet av kort tid opplevd en bølge av fagorganiseringer i bransjer som tradisjonelt ikke har vært assosiert med fagforeninger. Dette inkluderer blant annet Starbucks og Amazon.

Washington Post skrev tidligere i år at flere amerikanske Apple butikker, som blant annet flaggskipet ved Grand Central Station i New York, har prøvd å organisere seg.

Derimot er det foreløbig kun tre butikker som har gjort det formelt og sendt brev til ledelsen.