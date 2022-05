USA vil sikre seg mot angrep fra kvantedatamaskiner

Utviklingen av kvantedatamaskiner er i full gang. De kombinerer fremskritt i forståelsen av subatomære partikler – partikler som er mindre enn et atom – med sprang i informasjonsteorien til å løse matematiske problemer dagens datamaskinerer ikke makter.

Det skaper også frykt for hva slags dataangrep slike maskiner kan utføre i framtiden. Det hvite hus mener at kvantedatamaskiner kan bli brukt til å sno seg rundt dagens krypteringsteknologi allerede om et tiår.

USAs president Joe Biden har derfor underskrevet to direktiver for å forberede både offentlig og kommersiell sektor på slike angrep.

Biden vil blant annet ha et samarbeid mellom føderale myndigheter og privat sektor om å opprette nye krypteringsstandarder.

Samtidig utsteder han en presidentordre om at ekspertrådet for kvanteteknologi skal rapportere direkte til Det hvite hus.

(NTB)