Elon Musk er i ferd med å ta Twitter av børs for 44 milliarder dollar, men har fortalt investorer at han kan ta selskapet tilbake på børs igjen i løpet av få år, opplyser kilder med kjennskap til saken til Wall Street Journal.

En børsintroduksjon (IPO) kan bli lansert om så lite som tre år.

Tesla-sjefen har ifølge avisen snakket med private-equity-selskaper som kan hjelpe ham med egenkapitalbidraget på 21 milliarder dollar, og Apollo Global Management vurderer å bli med.

Musk har vært ordknapp om sine nøyaktige planer for Twitter, annet enn at han vil slippe opp på sensuren i modereringen av innlegg, men skal ha sagt at han ikke bryr seg om han tjener på handelen eller ikke.

Wall Street Journal minner om at Musk har en historikk fra Tesla i å misse tidsfrister og mål.

Britisk invitasjon

Onsdag ettermiddag melder en rekke internasjonale medier at Storbritannias parlament har invitert Musk til å redegjøre for sine hensikter med Twitter-kjøpet.

Invitasjonen fra lederen av komiteen for digitale, kulturelle, media- og idrettsspørsmål, er publisert på parlamentets nettsider.

«I en tid der sosiale medieselskaper står foran det som antas å bli hardere regulering rundt om i verden, er vi ivrige etter å lære mer om hvordan Musk vil balansere sin forpliktelse til ytringsfrihet med plikten til å beskytte Twitter-brukerne fra å ta skade på nettet», skriver Julian Knight.

Facebook-gründer, -sjef og -hovedeier Mark Zuckerberg ble invitert av den samme komiteen i 2018, men valgte da å takke nei.