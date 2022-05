Techstep kjøper Crypho

Kjøpsprisen er ti millioner kroner basert på selskapsverdibasis og er finansiert gjennom en kombinasjon av aksjeutstedelse, earn-out og gjeld. Crypho har en ARR på 1,9 millioner kroner, og Techstep venter en positiv utvikling i løpet av 2022, opplyses det.

I en egen melding opplyses det at det er inngått en avtale om at Karbon Invest AS vil selge sin eierandel på 33,50 prosent i Crypho AS og tegne seg for 123.579 nye aksjer i Techstep til kurs 3,25 kroner. Etter transaksjonen vil Karbon Invest eie 21.927.928 aksjer i Techstep, som vil utgjøre en eierandel på 10,44 prosent.

Karbon Invest AS er indirekte kontrollert av Techstep-styreleder Jens Rugseth.

TDN Direkt