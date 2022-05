Slik blir det nye styret i Kahoot!

Andreas Hansson foreslås gjenvalgt som styreleder i Kahoot med en funksjonstid på ett år. Videre foreslås det at Lori Wright, Joanne Bradford og Stefan Blom også gjenvelges som styremedlemmer, alle med funksjonstid på ett år, fremgår det av innkallingen til generalforsamling i Kahoot, fremlagt fredag.

Styret foreslår at generalforsamlingen 27. mai stemmer over forslaget til valg av styremedlemmer i én samlet votering, opplyses det.

I valgkomiteens innstilling heter det at komiteen er blitt orientert om at Akshay Naheta ikke ønsker gjenvalg og at komiteen er av den oppfatning at det ikke er behov for å foreslå at det velges nye styremedlemmer.