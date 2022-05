GoPro i fritt fall på Nasdaq

GoPro-aksjen falt 6,8 prosent torsdag og åpnet med et fall på 21,6 prosent til 6,86 dollar fredag. Etter en stund hentet aksjen seg litt inn og er i skrivende stund ned 16,80 prosent til 7,28 dollar. Fra all-time high 19. mars 2021, på 13,54 dollar, har aksjen da falt 46,2 prosent.

Fallet forklares med at selv om kvartalstallene var i tråd med det som var ventet, og faktisk litt over, nådde ikke guidingen for resten av året helt opp til forventningene.

Selskapet hadde et resultat etter skatt på 4 cent pr. aksje, tilsvarende 6 millioner dollar, i første kvartal. I samme kvartal i fjor hadde selskapet et resultat pr. aksjen på minus 7 cent pr. aksje og et underskudd på 10 millioner dollar.

Justert resultat pr. aksjen var 9 cent pr. aksjen, opp fra 3 cent i fjor. Ifølge FacSet var det ventet et justert resultat på 6 cent pr. aksje, melder Marketwatch.

Driftsinntektene økt til 217 millioner dollar, fra 204 millioner dollar, som var i tråd med forventningene.