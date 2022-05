Kinesiske teknologikjemper dominerer det russiske markedet for en hel rekke produkter, men kjenner på presset fra vestlige sanksjoner og skalerer nå ned, skriver Wall Street Journal.

Nedskaleringen skjer uten at selskapene går ut offentlig, opplyser kilder med kjennskap til saken, og peker for eksempel på PC-giganten Lenovo og smarttelefonprodusenten Xiaomi.

I motsetning til mange vestlige selskaper, har kinesiske unngått å kommentere Russlands Ukraina-invasjon, ettersom Beijing har vært imot vestlige sanksjoner. Ett unntak har vært droneprodusenten SZ DJI Technology, som i april suspenderte all virksomhet i Russland og Ukraina i påvente av en compliance-gjennomgang.

USA-trusler

De mest oppdaterte handelstallene fra Kina viser ifølge Wall Street Journal at eksporten av teknologiprodukter til Russland falt kraftig fra februar til mars. Fallet var over 40 prosent for bærbare datamaskiner, rundt 65 prosent for smarttelefoner og 98 prosent for basestasjoner.

Samtidig har Kinas handel med store deler av verden blitt forstyrret av et corona-nedstengt Shanghai, der mye av Kinas globale eksport kommer fra. Samlet falt Kinas Russland-eksport med 27 prosent fra februar til mars.

Kinesiske selskapers nedskalering kommer etter bølger av vidtrekkende eksportkontroll og finansielle sanksjoner innført av USA og deres allierte. USA har truet med å straffe kinesiske selskaper som ignorerer sanksjonene, mens Beijing har oppfordret selskapene til å stå imot dette presset.